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Eskişehir'de işlenen cinayet ile ilgili biri tutuklu 4 sanığın yangılanmasına başlandı

Eskişehir'de, bir kadına tecavüz edildiği gerekçesiyle işlenen cinayet ile ilgili biri tutuklu 4 sanığın yangılanmasına başlandı.

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Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında,  tutuklu sanık Levent D. (41), tutuksuz sanıklar S.D. (38), Y.K. (32), Y.C. (32)  ile avukatları hazır bulundu.
 
İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Levent  D, daha önce savcılık makamında verdiği ifadenin doğru olmadığını ileri sürerek,  cinayeti eşi S.D'nin işlediğini ileri sürdü.
 
Maktul Burçin Kul'un (41) çocukluk arkadaşı olduğunu belirten sanık,  "Burçin karısından ayrılmıştı. Kütahya'da yaşıyordu. Bir iş dolayısıyla  Kütahya'ya gitmiştim. Burçin'in evinde kaldım. Eskişehir'e döndüğümde eşim bana  nerede kaldığımı sordu. Burçin'de kaldığımı söyledim. Evliliğinin bittiğini  anlattım. Eşim de 'Kız kardeşim Y.C. ile tanıştırsak belki anlaşırlar, ikisi de  boşanmış insanlar.' dedi. Bu vesileyle Burçin, Kütahya'dan Eskişehir'e geldi ve  10 ay bizim evde yaşadı." diye konuştu.
 
"Eşime tecavüz etmiş"
 
Sanık Levent D, maktul ile baldızı Y.C'nin arkadaş olduğunu  belirterek, şunları dile getirdi:
 
"Bir ara Burçin Kütahya'ya annesini ziyarete gitti. O sırada eşim  'Burçin bana tecavüz etti. Zorla uyuşturucu kullandırdı.' dedi. Burçin  Kütahya'dan dönünce yüzleştirmek istedim. Konuyu evde eşim ve Burçin varken  açtım. Burçin sinirlenerek bıçak çıkardı ve beni parmağımdan yaraladı. O arbede  esnasında eşim S.D'nin yanında bıçak varmış. Bilmiyordum. Bıçağı çıkarıp  Burçin'in boğazına sapladı. Burçin birkaç adım attıktan sonra düşüp öldü. Şoka  girdik. S.D. bana 'Sen odaya çocukların yanına git' dedi. Uzun süre odada kaldım.  Çocuklar uyuduktan sonra odadan çıktığımda her yeri baldızım ile  temizlemişlerdi."
 
"Bahçeye gömdük"
 
Ailece cesetten kurtulmak için plan yaptıklarını anlatan sanık, şöyle  devam etti:
 
"Cesedi bahçeye taşıdık. Ben bir çukur kazdım ve Burçin'i oraya  gömdük. Ceset burada 1,5 yıl kaldı. Daha sonra eşim ve baldızım konuşmuşlar.  Kardeşleri Y.K'den cenazeyi bahçeden taşımak için yardım istemişler. Y.K.  motorunu getirdi. Bir ekmek kasasına çıkardığımız cesedi koydum. Yalçın ile  cesedi Bozdağ'a götürdük. Ben kendim kazdım ve gömdüm. Daha sonra Y.K. emniyete  gidip olayı anlatmış. Bu şekilde yaşanan olay ortaya çıktı. Ben cinayeti  üstlenmiştim fakat cinayet bu şekilde oldu."
 
Tutuksuz sanık S.D. ise ifadesinde eşinin anlattıklarının doğru  olduğunu belirterek, "O değil ben öldürdüm. Olay eşimin anlattığı gibi olmuştur.  Şahsın tecavüzüne uğradım." dedi.
 
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar  vererek, duruşmayı erteledi.
 
Eskişehir'de, Y.K. 15 Ekim'de polise giderek, eniştesi Levent D'nin  bir cinayet işlediğini anlatmış, bunun üzerine Levent D, S.D, Y.K. ve Y.C.  gözaltına alınmıştı. Levent D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer sanıklar  adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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