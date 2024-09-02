Eskişehir'de kaza: 14 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Karapazar mevkisinde seyreden Ş.P. idaresindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, midibüs sürücüsü ile 14 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hastaneleri ziyaret ederek, yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.