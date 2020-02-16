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Eskişehir'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, 5 koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA16 Şubat 2020 Pazar17:23 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 17:23

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar Mahallesinde S.Ö.'ye ait 5 koyunun çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlığınca ortaklaşa yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin aynı mahallede oturan H.Ü., S.D. ile A.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ü. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli S.D. ise serbest bırakıldı. Çalınan koyunlar bulunarak sahibine teslime edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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