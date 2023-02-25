İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2023 Cumartesi / 5 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Eskişehir'de maganda kurşunu: Yaralılar var

Eskişehir'de birbiriyle kavga eden iki saldırganın açtığı ateş sonucu yakındaki börekçide oturan iki kişi yaralandı.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 07:23 - Güncelleme:
Eskişehir'de maganda kurşunu: Yaralılar var
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, merkez Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde tartışan iki kişi birbirine ateş açtı.

Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlar, olay yeri civarındaki bir börekçide oturan Zeynel Murat G'nin (23) göğsüne, iş yeri sahibi Nejdet B'nin ise bacağına isabet etti.

Bazı iş yerlerinin camlarının da zarar gördüğü olayda, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis Sağlık ekipleri, yaralı Zeynel Murat G. ile Nejdet B'yi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Zeynel Murat G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.