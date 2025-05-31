İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı: 28 kişi yaralı
Güncel

Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı: 28 kişi yaralı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 16:13 - Güncelleme:
Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı: 28 kişi yaralı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Serkan Ç. idaresindeki 26 TF 635 plakalı midibüs, Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan midibüs, yaklaşık 10 metre ilerideki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve belediye ekibi sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 30 kişiden 28'i yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Midibüste, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

Bugün yapılması planlanan antrenman sürüşlerinin kaza nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.