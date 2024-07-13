Eskişehir'de sağanak uyarısı

Meteoroloji, akşam saatlerinde Eskişehir çevresinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ve rüzgârın saatte 30 ila 50 kilometre hızla, kuvvetli bir biçimde eseceği tahmininde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü Eskişehir'in içinde bölge için havanın az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu olacağını, akşam saatlerinde ise Eskişehir çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini aktardı. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği günde, rüzgâr ise Kuzeyli yönlerden genellikle orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ve yağış anında zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla, kuvvetli bir biçimde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji, yerel gök gürültülü sağanak yağışlarda yağış anında kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.