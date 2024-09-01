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Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

AA1 Eylül 2024 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar, zor anlar yaşadı.

Kent genelinde trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

ARAÇLAR SUDA KALDI

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar suda kaldı. Tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerine örtü serdi.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLUN UYARISI

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler, aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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