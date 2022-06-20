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Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
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Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Bazı vatandaşlar ise dolu yağışından korumak için araçlarının üzerlerine battaniye örttü.

Öte yandan Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'taki bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binada bulunanları tahliye etti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar meydana geldi.

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