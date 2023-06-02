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Eskişehir'de sel büyük zarara yol açtı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun yağış sonucu meydana gelen sel Çatören mahallesinde büyük zarara sebebiyet verdi.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Eskişehir'de sel büyük zarara yol açtı
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Eskişehir'e 63 kilometre uzaklıkta olan Çatören mahallesi adeta sele teslim oldu. Köy yakınlarında bulunan Seydi Çayı üzerinde sulama amacıyla yapılan Çatören Barajının yanı sıra çevre dağlardan gelen sel suları köy içinden geçen büyük bir sele sebep oldu. Sel köyü adeta ikiye bölerken, suların birden fazla evin yıkılmasına sebep olduğu bildiriliyor. Vatandaşları büyük bir korku ve endişeye sevk eden sel suları, mahalle yolunda tahrip etti, tarım arazilerinde de zarara yol açtı. Köylüler, en büyük endişelerinin, yakınlardaki Çatören Barajının taşma ihtimalinin olduğunu belirttiler.

"KÖYE GİREMİYORUM"

İHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Köy Muhtarı Cengiz, Gül, "Köyüme giremiyorum. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir tepeden çaresizce seli izliyorum. İş makineleri yoldaymış, gelecek. Çok endişeliyiz. Umarım can kaybı olmaz, büyük maddi zarar meydana gelmez" dedi.

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