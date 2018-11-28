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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de, Gürbüz Fındık (28), evinde arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada çıkan kavgada pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralan Gürbüz, hastanede hayatını kaybetti. Fındık'ın olaydan sonra kaçan 4 arkadaşı polis tarafından yakalandı.

  • DHA
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Dün gece Şeker Mahallesi Şahane Sokak'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Gürbüz Fındık, arkadaşları R.K. (28), K.G. (28), M.T. (27) ve E.Ö. (26) ile evinde alkol almaya başladı. Bu sırada arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö.'nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Gürbüz Fındık vuruldu. Ağır yaralanan Fındık, olay yerine çağrılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti.
 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan R.K., K.G., M.T. ve E.Ö.'yü kent merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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