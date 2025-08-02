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Eskişehir'de silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 07:08 - Güncelleme:
Eskişehir'de silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı
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Fatih Mahallesi Aktuğ Sokak'taki Kumlubel Parkı'nda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu Enes Öz (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesine 2 mermi isabet eden ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Taşdelen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Enes Öz ile Ali Han D. de ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Öz de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgeden kaçan ve çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler Umut U. (30), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35) polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında tabanca bulundu.

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