Eskişehir'de soğuk havadan etkilenen sokak köpeği, tramvaya bindi
Eskişehir'de soğuk havadan etkilenen sokak köpeği, tramvaya binip, ikili koltuğa oturdu. Tramvayda yolcu olarak bulunan bazı kişiler de koltuktaki köpeğin fotoğrafını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
- DHA
Eskirşehir'de SSK- Otogar seferinin yapıldığı tramvaya, Uluönder Mahallesi Salih Bozok Caddesi'ndeki durakta sokak köpeği bindi.
Kentte soğuk hava etkili olurken, üşüdüğü için tramvaya girdiği sanılan köpek, boş olan ikili koltuğun üzerine çıktı.
Tramvayda yolcu olarak bulunan bazı kişiler de koltuktaki köpeğin fotoğrafını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sokak köpeği, 2 durak sonra özel güvenlik görevlisi tarafından tramvaydan indirildi.
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