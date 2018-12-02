Eskişehir'de soğuk havadan etkilenen sokak köpeği, tramvaya bindi Eskişehir'de soğuk havadan etkilenen sokak köpeği, tramvaya binip, ikili koltuğa oturdu. Tramvayda yolcu olarak bulunan bazı kişiler de koltuktaki köpeğin fotoğrafını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.