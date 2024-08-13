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Eskişehir'de sokakta kesici aletle 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

Eskişehir'de sokakta kesici aletle 5 kişiyi yaralayan A.K. tutuklandı

13 Ağustos 2024 Salı 15:42 - Güncelleme:
Eskişehir'de sokakta kesici aletle 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı
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Eskişehir'de oynadığı savaş oyununun etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oynadığı PUBG adlı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı.

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