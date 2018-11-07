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Eskişehir'de tavuk çiftliğine kumar operasyonu

Eskişehir'de, kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı iddia edilen tavuk çiftliği sahibi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, çiftlik sahibi F.T, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Çiftlikteki arama ve kontrollerde kumar makineleri, ekipmanları, 4 gram esrar ve tabanca ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 91 kişiye ise 259'ar lira ceza kesildi.

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