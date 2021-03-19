Eskişehir'de tefecilere eş zamanlı baskın: 18 gözaltı

AA 19 Mart 2021 Cuma 09:32 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:32

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si adliyeye sevk edildi.

Ekipler, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığıyla verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si adliyeye sevk edildi.