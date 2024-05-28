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Eskişehir'de test uçuşu! Valilikten sonic patlama duyurusu geldi

Eskişehir Valiliği, bugün yapılacak test uçuşu nedeniyle meydana gelebilecek sonic patlama sesine karşı vatandaşları uyardı.

IHA28 Mayıs 2024 Salı 11:59 - Güncelleme:
Eskişehir'de test uçuşu! Valilikten sonic patlama duyurusu geldi
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Valilik, bugün 1'inci Ana Her Komutanlığı tarafından ses üstü test uçuşları gerçekleştirileceğini duyurdu. Saat 11.30'da yapılacak test uçuşları nedeniyle sonic patlama seslerinin işitilebileceğinin belirtildiği duyuru Eskişehir Valiliği'ne ait resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Yayımlanan paylaşımlarda, "1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 11.30'da ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğinden sonic patlama sesi duyulabilecektir" ifadelerine yer verildi.

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