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Güncel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de jandarma ve polis tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:13
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İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozan Mahallesi'nde bir aracı takibe aldı.

Güvenlik güçlerini fark edip kaçmaya çalışan E.D'nin (25) kullandığı araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Çalıntı olduğu belirlenen araçta yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelinin verdiği ifadeden yola çıkan ekipler, aynı mahallede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen V.O.T'yi (30) yakaladı. Bu kişinin evinde ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 25 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D. ve V.O.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Yakalanan 6 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 39 tablet, hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Zanlılardan 5'i "uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak"tan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir zanlının ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

O iddialara birinci ağızdan videolu yalanlama!

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