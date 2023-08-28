Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde Doğukan A. ve Erdil Anıl T. isimli şüpheliler yakalanırken, şahıslara ait evde yapılan aramada, 94,42 gram esrar, 33 adet LSD emdirilmiş pul, 1 adet hassas terazi, suç geliri olarak değerlendirilen 228 bin 840 TL para ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan A. ile Erdil Anıl T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.