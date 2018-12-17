Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narko Timleri, kentte daha önceden belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Evlerinde yapılan aramada 4 kilo 445 gram esrar ile 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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