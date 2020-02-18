Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine tutuklama

DHA 18 Şubat 2020 Salı14:58 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 14:58

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen Ali M.’yi gözaltına aldı. Üst aramasında 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise ayrıca soruşturma başlatıldı.