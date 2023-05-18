İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7869
  • EURO
    21,4356
  • ALTIN
    1258.02
  • BIST100
    4689.55
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'de yakalanan insan kaçakçısı cezaevine gönderildi
Güncel

Eskişehir'de yakalanan insan kaçakçısı cezaevine gönderildi

Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 yabancı uyruklu ile bir insan kaçakçısı yakalandı. İnsan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi tutuklandı.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Eskişehir'de yakalanan insan kaçakçısı cezaevine gönderildi
ABONE OL

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yurda kaçak yollardan geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli bir kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Evini düzensiz göçmenlere kiralayan bir kişiye ise "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında yasal işlem yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.