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Eskişehir'de yargılanan FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 13 sanıktan 9'u 6 yıl 3'er, 2'si de 1 yıl 13'er ay hapse mahkum edildi.

AA12 Mart 2021 Cuma 15:50 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 15:51
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Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, terör örgütünün sözde eğitim kurumlarında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Döne Y, Fazilet K, Güldaniye Ç, Hatice K, Kadriye Y, Marife Ö, Nuray P, Şahin Y. ve Zehra Y. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Engin Ç. ve Nevin G. ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 13'er ay hapisle cezalandırıldı.

F.K. ve N.S'nin ise beraatine karar verildi.

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