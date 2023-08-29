Eskişehir'de yetersiz trafik önlemleri vatandaşı çileden çıkardı

Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde 2. Arabacılar Caddesi boyunca trafik lambasının bulunmaması dikkat çekerken, Yıldırım ile 2. Arabacılar caddelerini birbirine bağlayan bölgede kasis ve trafik lambası olmamasına mahalle halkı ve iki mahalle muhtarı da tepkili. Vatandaşlar ve muhtarlar, yolun çift yönlü olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadığını ve trafik ışığı yapılmamasının kazalara davetiye çıkardığını söyledi. İki caddenin birleştiği noktada araçların burun buruna geldiğini ifade eden mahalleli ve muhtarlar, özellikle iş çıkış saatlerinde kamyon ve otobüslerin geçtiği zamanlarda trafik akışının değiştiğini söyledi. Önlem alınmadığı için bu yollarda trafik kazalarının yanı sıra can kaybınındı yaşandığını, karşıdan karşıya geçmek için yayaların zorluk yaşadığını belirttiler. Daha önce birçok defa Büyükşehir Belediyesine dilekçe yazmalarına rağmen olumlu dönüş yapmadıklarını, bu caddelerde ölümlü kazaların da meydana geldiğini belirten muhtarlar ve mahalle sakinleri, burada gerekli önlemlerin alınması için yetkililerden çözüm beklediklerini belirttiler.

"BU CADDEDE HİÇBİR TRAFİK ÖNLEMİ YOK"

Her iki caddede de trafik önlemlerinin alınmadığını ifaden Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, yetkililere çağrıda bulunarak kazaların engellenmesi için çözüm bulunmasını istedi. Emek mahallesindeki çocukların caddenin diğer tarafında bulunan Erenköy mahallesindeki okula gitmek için İkinci Arabacılar Bulvarı'nı geçerken tehlike yaşadığını belirten muhtar Akıl, şunları söyledi:

"İkinci Arabacılar Bulvarı, Erenköy ve emek mahallesini birleştiren caddedir. Burada hiçbir trafik önlemi yok. Yukarıdan aşağıya araçlar hızlı bir şekilde iniyor, vatandaşlar için tehlikeli durum oluşturuyor. Daha önce defalarca Erenköy muhtarımızla birlikte başvurularda bulunduk. Biz Büyükşehir Belediyesi olsun, Trafik Şube olsun, son olarak da kaymakamlıkla bağlantıya geçtik, ama maalesef hep olumsuz cevaplar aldık. Mahallemizde bir genç kızımıza burada bir araç çarptı ve aylarca yoğun bakımda kaldı. Gerçekten çok üzüldük. Bu caddeye bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Bu hızlı trafik akışına bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu kasis, lamba, bariyer olur. Yani çeşitli şeylerle düzenleme yapılabilir. Karşıdan karşıya geçişlerde çocuklarımız işte burada bir merkez var, oraya spora geliyorlar. Bizim bölgemizdeki bazı çocuklarımız karşıdaki Erenköy mahallesi tarafından okulunu kullanmak zorundalar ve bu araçlar yüzünden çok büyük riskler alıyorlar. Çocuklar için bir an önce buranın çözümlenmesini istiyoruz. Belediye, trafik şube, kaymakamlık olsun, inşallah bir düzenleme olur."

"KİMSENİN CANI TEKRAR YANMADAN BİR TEDBİR ALINMASINI İSTİYORUZ"

Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış ise, söz konusu caddede daha önce meydana gelen kazaların tekrar yaşanmasının önüne geçmek ve araçların hızını biraz daha yavaşlatmak istediklerini belirtti. Muhtar Çalış, "Bu yol 2 mahalle vatandaşın da sürekli kullandığı işlek caddemiz, İkinci Arabacılar bulvarı, özellikle servisten inen öğrencilerimiz okul zamanında ya da her gün işçiler burada inip biniyorlar servislere. Karşıdan karşıya geçerken çok defasında kazalar yaşandı ve çoğu zaman araçlar çok süratli bir şekilde geçiyor buradan. Yayaların geçmesi için herhangi bir ışıklandırma, sinyalizasyon ya da bir yol çizgisi, yaya çizgisi herhangi bir şey yok. Daha önce 2-3 defa dilekçe yazdık, Büyükşehir Belediyesine yazdık. İki aydır da kaymakamlığımız vasıtasıyla sorunu bildiriyoruz. Oradan bize geri dönüşler maalesef olumsuz oldu. Yolun biraz dik olmasından, rampa olmasından kaynaklı kasis koyamayacağını söylediler. Burada trafik ekipleri de daha önce uygulamalar yapmış. Bizim amacımız buradan hızlı geçen araçlara ceza yazılsın değil burada. Çok defa olan kazaların tekrarının olmaması ve en azından hızlı geçen araçların biraz daha yavaşlatılması. Yani kimse buradan zarar görmesin istiyoruz. Geçen sene bir kız kardeşimizi araç çarptı, aylarca komada yattı. Yani yoğun bakımda yattı. Sonrasında vefat ettiğinin haberi geldi bize. Bu yolun birleştiği nokta. Bu yol baştan aşağı tamamen maalesef sıkıntılı ve buradaki trafiğin yavaşlatılmasıyla bu kazalar en aza indirilecektir. Kimsenin canı tekrar yanmadan bir tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.

"KARŞIDAN KARŞIYA BULAŞIK YIKAMAYA GİDERKEN ARABA ÇARPTI"

Mahalle sakinlerinden Mefaret Özpamuk isimli vatandaş, daha önce komşusuna caddede otomobilin çarptığını ve geride 2 yetim bıraktığını ifade ederek, 'Bunun sorumlusu kim?' diye sordu. Özpamuk, "Biz buraya ışık yapılmasını istiyoruz. Biz komşumuzu geçen hafta pazar toprağa verdik. Çocukların annesi de karpuzcunun olduğu yerden karşıdan karşıya bulaşık yıkamaya giderken araba çarptı. Kadın, eşinin ölümünden sonra ekmek parası, helal rızık parası için çalışmaya başlamıştı. Ancak kadına araba çarptı ve toprağa verdik. Çocuklar hem annesiz hem babasız kaldı. Biz bu caddede hizmet istiyoruz, buraya mutlaka ışık yapılmalı. Birçok insandan bu duyuyoruz, geçen günlerde de bir yaşlı adam da ölmüş. Kadın genç olduğu için, çocukların babası da yoktu. Çocukların, anneleri de gitti babaları da işte bu yol yüzünden. Bunun sorumlusu kim? Yani burası inşallah yapılır. Herkes bundan şikayetçi" dedi.