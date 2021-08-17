Eskişehir'de yetiştiriliyor, yanan orman bölgelerinde yeşerecek

DHA 17 Ağustos 2021 Salı 12:27 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 12:27

Birçok ilde meydana gelen orman yangınlarında yanan alanları tekrar yeşertmek için Türkiye'nin en büyük fidanlığı olan Eskişehir Orman Fidanlığı'nda çalışmalar devam ediyor. Fidanlıkta üretilen yaklaşık 11 milyon karaçam, kızılçam, fıstık çamı, sedir, akasya, akçaağaç, badem, ceviz ve dişbudak fidanlarının büyük çoğunluğu yanan bölgelere gönderilecek.

AFYONKARAHİSAR'DAN 3 MİLYON FİDAN

Ayrıca, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan Afyonkarahisar'daki Sorkun ve Şuhut fidanlıklarında yetiştirilen karaçam, sedir, mahlep, akasya, badem, akçaağaç ve dişbudak türlerinden 3 milyon adet fidan da bu bölgelere yollanacak.