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Eskişehir'de zimmet davasında karar

Eskişehir'de zimmetine 6,1 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve iki kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

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3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Sedat Dilber (44) ile kardeşi İmdat (42) ile tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Dilber'in (36) yanı sıra avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul eden Sedat Dilber, pişman olduğunu belirterek, "Samimi ikrarda bulundum. Amacım paranın tamamını toparlayıp iade etmekti. Bu amaçla yurt dışına çıkmıştım. Fakat parayı toparlayamadım. Başka kimsenin de zarar görmesini istemediğim için avukatım aracılığı ile bu suçu işlediğime ilişkin bildirimde bulundum. Benim kaçmak gibi bir niyetim yoktu. Kardeşlerim olan diğer sanıkların bu suça iştirakleri söz konusu değildir." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Sedat Dilber'e "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçundan 30 yıl 24 ay 15 gün, kardeşi İmdat Dilber'e "zimmet suçuna yardım etmek"den 8 yıl hapis cezası verdi.

Davanın tutuksuz sanığı olan diğer kardeş Hasan Hüseyin Dilber ise beraat etti.

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