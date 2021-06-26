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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 07:01 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 07:01
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Alınan bilgiye göre, Mahmut Öztürk (61) yönetimindeki 26 ACL 43 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu karayolu Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Arif Çakıroğlu'nun kullandığı 26 TF 030 plakalı tıra sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

Bu sırada Vedat Abaylu yönetimindeki 03 ES 187 plakalı otomobil, kazayı görünce duran Rıdvan Dindar'ın kullandığı 16 NJ 506 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücülerinden Vedat Abaylu olay yerinde hayatını kaybetti. Abaylu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan Mahmut Öztürk ise 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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