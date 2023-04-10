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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12'si asker 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 kişi yaralandı
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Adem Demirtaş idaresindeki 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında Ali Sert'in kullandığı 26 GA 606 plakalı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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