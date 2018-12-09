Eskişehir'de,'112 Acil Hizmetler Haftası' kapsamında tatbikat yapıldı

Kent merkezi yakınlarındaki TCDD Hasan Bey Lojistik Merkezi'nde, 112 Acil Servis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi , jandarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerinin katılımıyla tren kazası tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta temsili kaza sonucu tren içerisinde bulunan ve tren altında sıkışan yaralı yolcular, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yüzlerine kırmızı boya sürülen temsili yaralılar ambulanslara taşınırken 2 yolcu ise temsili olarak kazada hayatını kaybetti.

DAK ekipleri de eğitilmiş köpeklerle trende kalan yolcu olup olmadığını kontrol etti.

​Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala, Acil Hizmetler Haftası etkinlikleri kapsamında tren kazası tatbikatı yaptıklarını, temsili olarak 22 yolcundan 2'sinin hayatını kaybetiğini, 20 yolcunun da yaralandığını belirterek şöyle konuştu: