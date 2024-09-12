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Güncel

Eskişehir'deki bir tarlada 20 metrelik obruk oluştu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Erkan Ceylan isimli vatandaşın ayçiçeği tarlasında yaklaşık 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Eskişehir'deki bir tarlada 20 metrelik obruk oluştu
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İlçeye bağlı kırsal Sadıroğlu Mahallesi'nde yaşayan Erkan Ceylan, kendisine ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştuğunu fark etti.

Tarla sahibi, yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki obruğa ilişkin yetkililere bilgi verdi.

Ceylan, gazetecilere, damla sulama ekipmanlarını toplamak için 23 dekar büyüklüğündeki arazisine geldiğinde bir kısmının eksik olduğunu fark ettiğini söyledi.

Tarlaya girdiğinde obruğu görüp korktuğunu belirten Ceylan, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Tarlada incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise bunun, Eskişehir'de bilinen üçüncü obruk olduğunu bildirdi.

Çiftçilerin her yıl çok sulama isteyen ürünler ektiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, planlı üretim desteğine ilişkin açıklama yaptı. Bundan sonra çok su isteyen bitkilerimizin ekilişlerini kontrollü yapacağız. Çiftçimizin de gelirinin düşmemesi için verdiğimiz destekler artırıldı. Ülke genelinde 11 ilde, 51 ilçe su kısıtı olan bölgeler. Eskişehir'deki 6 ilçe de bunlara dahil. Yer altındaki suyun hoyratça kullandığında sıkıntı oluşacak bu ilçelerde su kısıtı ve planlı üretim desteği verilecek. Planlı üretimle çiftçimiz daha çok kazanacak. Suyumuzu da idareli kullanacağız. Böylece obrukları daha fazla görmeyeceğiz."

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