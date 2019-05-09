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Eskişehir'deki cinayet davasında karar çıktı

Eskişehir’de aracını çalmak istedikleri gerekçesiyle pompalı tüfeğiyle ateş ettiği iki kişiden birini öldüren, diğerini yaralayan sanık hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Veysel Meler (39), olayda yaralanan Serkan D. (23) ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Veysel Merel'in, "kasten adam öldürmek" ve "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 16 yıl 4 ay 20 gün hapsine hükmetti.

Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Çalkara Mahallesi'nde 2014 yılının şubat ayında, Veysel Meler kapısının önünde bulunan kazalı otomobilden parça çalmaya teşebbüs eden 44 yaşındaki Recep Güler ile Serkan D'ye pompalı tüfekle ateş etmişti. Recep Güler olay yerinde hayatını kaybetmiş, Serkan D. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan Meler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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