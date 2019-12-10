Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Furkan Sevim ile avukatı katıldı.
Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Sevim'e terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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