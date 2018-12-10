Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir'de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 28 kişi yakalanmıştı.