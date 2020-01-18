İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşlerin 'Devlet mezarlığı'na defnini öngören kanun teklifi Meclis'te
Güncel

Eşlerin 'Devlet mezarlığı'na defnini öngören kanun teklifi Meclis'te

'DEVLET Mezarlığı' hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, 5 partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

DHA18.01.2020  17:03 - Güncelleme: 18.01.2020  17:03

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedilebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, 5 partinin ortak imzasıyla hazırlandı. Devlet mezarlığına defnedilenlerin eşlerinin de vasiyetleri üzerine devlet mezarlığına defnedilebilmesini öngören kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kanunun 1 Ocak 2020 tarihinden geçirli omak üzere yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

TBMM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan TBMM Başkanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, Rahşan Ecevit’in vasiyetinin yerine getirilmesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop'in görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, vasiyetin sağlanması için yasal bir değişiklik ihtiyacı olduğu konusunda bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımızın konuya olumlu baktığı ifade edildi. Bunun üzerine Meclis Başkanımız Mustafa Şentop, siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri ile temasa geçerek, bir kanunun teklifi hazırlanmasıyla ilgili istişarede bulundu. Bunun üzerine 5 parti grubu ortak bir kanun teklifi hazırlama konusunda anlaşmaya vardı" denildi. Meclis'e sunulan kanun teklifinin hızlı bir şikelde gündeme alınacağı kaydedildi.

Rusya, Polonya’da savaşta ölenlerin sayısını 75 yıl sonra açıkladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum
Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'
'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'

'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?
CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun
Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.