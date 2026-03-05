Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlarla İftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Esnaf ve sanatkarlarımız odalarımız ve birliklerimiz bin yıl boyunca ahilik gibi özgür bir kaynaktan beslendiler.

Sosyal yapımıza eşsiz değerler armağan ettiler.

Esnaf ve sanatkarlarımızı var eden bu kadim değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin içerisindeyiz. Dünyamız eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün yenisi ekleniyor. Uluslararası toplum bütün bu olanları sadece izlemekle yetiniyor. Yüzlerce çocuk hayatını kaybetti.