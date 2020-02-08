Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı

AA 08.02.2020 14:29 - Güncelleme: 08.02.2020 14:29

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Ankara'ya gelen iki şüpheli, farklı meslek gruplarından çok sayıda iş yerine giderek kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişi olarak tanıttı.

İş yerlerini sözde denetleyen şüpheliler, "Belgeleriniz eksik" diyerek esnaftan rüşvet talep etti. Bir süre sonra zanlıların kullandıkları otomobilin İstanbul plakalı olmasından şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi.

- KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR



Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ankara'dan ayrılmak üzere Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesine (AŞTİ) gelen A.A. ve K.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sahte kurum kimlikleri ve sahte ceza tutanakları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve K.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.