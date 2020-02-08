İSTANBUL 1°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı
Güncel

Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı

Kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişi olarak tanıtıp esnafı dolandıran ve kaçmak üzereyken otobüs terminalinde yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

AA08.02.2020  14:29 - Güncelleme: 08.02.2020  14:29

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Ankara'ya gelen iki şüpheli, farklı meslek gruplarından çok sayıda iş yerine giderek kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişi olarak tanıttı.

İş yerlerini sözde denetleyen şüpheliler, "Belgeleriniz eksik" diyerek esnaftan rüşvet talep etti. Bir süre sonra zanlıların kullandıkları otomobilin İstanbul plakalı olmasından şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi.

- KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ankara'dan ayrılmak üzere Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesine (AŞTİ) gelen A.A. ve K.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sahte kurum kimlikleri ve sahte ceza tutanakları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve K.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İletişim Başkanı Altun'dan ''Barışın anahtarı Türkiye'' videosu paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Van'da çığ düştü
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rum basınında geniş yer buldu
Rum basınında geniş yer buldu

Rum basınında geniş yer buldu

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.