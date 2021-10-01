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Arafta Sorular'ın bu Pazar konuğu Selçuk Bayraktar

“Esra Elönü ile Arafta Sorular” her Pazar samimi sohbetiyle 24 ekranlarından evlerinize konuk oluyor. Arafta Sorular'ın bu Pazar konuğu Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar.

1 Ekim 2021 Cuma 16:28 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 16:47
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Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular'da cevap arıyor.

Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu duşünceler bizi arafa iter.

Peki siz arafta mısınız?

"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, Bu hafta Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın konuk olacağı Arafta Sorular; 3 Ekim Pazar günü 21.15'te 24'te...

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