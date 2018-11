Et ve et ürünleri üretimi 'mesleki eğitim' kapsamına alındı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), giderek güçlenen et ve et ürünleri üretimi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimde gıda teknolojisi alanı altında 'et ve et ürünleri üretimi teknolojisi' dalı açılması kararlaştırıldı.