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Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti

Et ve Süt Kurumu (ESK) büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
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ESK'den yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi.

Besicilere kombinalarında kesim hizmeti sunan ESK, yapılan güncellemeye göre 1'inci kalite 57 randımanlı yağsız kesim büyükbaş hayvan alım fiyatını kilogram başına 84 lira olarak belirledi.

Bakanlık desteklemesi ve ESK tarafından ödenen karkas verimlilik primleri ile üreticilere kilogram başına yaklaşık 94 lira ödenmiş olacağı belirtilen açıklamada, ESK'nin alım fiyatı ile üretici için bir taban fiyat belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla ramazan ayı boyunca hayvanını ESK kombinalarında kestiren üreticilere ödenen erkek sığır başına 2 bin 500 lira destek ödemesi süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:

"Bu kapsamda sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Yıl sonuna kadar uygulanan destekleme kapsamında yapılan ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanıyor. Üreticiler kesim randevularını e-devlet üzerinden alabiliyor."

  • Et ve Süt Kurumu
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