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Etekli erkek hırsızlar yakalandı!

KADIN kıyafetleri giyerek Maltepe'de bir iş yerini soymaya çalışan 50 yaşındaki Gani G., mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin bir gün önce de aynı işyerinin deposunun bulunduğu yerde yine kadın kıyafetleri giymiş kişilerle birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

  • DHA
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Altayçeşme Mahallesi´nde bulunan iş yerine 29 Haziran gecesi 01.45 sıralarında kadın kıyafetleri giyinmiş birinin girdiğini gören vatandaşlar polis ekiplerine hırsızlık ihbarında bulundu.  Olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri verilen eşkale uyan bir kişiyi fark ederek durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli elinde bulunan çantayı atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 50 yaşındaki şüpheli Gani G. yakalanarak gözaltına alındı. Gani G.´nin etek ve kadın bluzu giyinerek başına başörtüsü taktığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Gani G. polis merkezine götürüldü. Ekipler, yaptığı geniş çaplı incelemede Gani G.´nin 28 Haziran´da aynı işyerinin deposundan hırsızlık yapmak için kadın kıyafeti giyen 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini, işyerinin güvenlik kamerasına zarar verdiklerini belirledi. Emniyetteki işlemleri tamam Gani G. sevk edildiği adliyede evk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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