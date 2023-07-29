14 ve 28 Mayıs seçimlerinde muhalefet cephesi hüsrana uğradı.

Aldıkları yenilginin ardından hem koalisyon hem de partiler karıştı.

CHP'de gündem değişim hareketi gizli darbe toplantısıydı.

İYİ Parti'de de Meral Akşener'e karşı tepki vardı.

MERAL AKŞENER TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Oylarında büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e eleştiri yağdı.

Akşener ise kendisini eleştiren ve istifasını isteyen Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp'i ihraç istemiyle disipline yolladı.

Geçtiğimiz günlerde bir yayına katılan Ethem Baykal ve İsmet Koçak, Meral Akşener'i topa tuttu.

Ethem Baykal canlı yayında "Elimizdeki atom bombası niteliğindeki bilgileri sürecin en sonunda kullanacağız. O zaman teslim olacaklar. Partiyi bıraktığı, gittiği günler olacak o şahısların." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama! "Elimizde atom bombası gibi belgeler var"

GÖZLER BELGELERE ÇEVRİLDİ

Kamuoyunun dikkatle takip ettiği program sonrası siyasetin gözü 'atom bombası' niteliğindeki belgelere çevrildi.

Son olarak Ensonhaber canlı yayınına katılan Baykal ve Koçak 'atom bombası' niteliğindeki belgeleri ilk kez açıkladı.

Ethem Baykal, FETÖ'cülerin İYİ Parti içerisinde yuvalandığını açıkladı.

"EN FAZLA İYİ PARTİ İÇERİSİNDE FETÖ'CÜ VAR"

Baykal'ın FETÖ üyelerinin İYİ Parti'de olduğuna yönelik kullandığı ifadeler şu şekilde:

İşin bi artistlik tarafında olanlar var bir de partiyi ele geçirmek isteyen görünmez ele karşı duranlar var. Bizim partimiz içerisinde kripto FETÖ'cülerin olduğu kayıtlarda var. En fazla İYİ Parti içerisinde FETÖ'cü var. Bunlar Meral Akşener'in yanındaki isimler. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar.

"İMAMOĞLU VE AKŞENER BİRBİRLERİNİ SEVMEZLER"

Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye katılma durumunun sorulması üzerine ise Baykal şunları söyledi:

Sayın genel başkanımızın tiyatro yeteneği çok fazla. Özelde nasıl düşündüğünü ben biliyorum İmamoğlu'na karşı. İmamoğlu'nu sevmediğini net bir şekilde biliyorum. İkisi de sevmez birbirlerini, hepsi tiyatrodur bunların. Şimdi bekliyorlar İmamoğlu önden giderse onunla Kılıçdaroğlu önde giderse onu destekleyecekler.

"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEREK ÖMÜR BOYU GENEL BAŞKAN OLACAK"

Ethem Baykal ve İsmet Koçak'ın gündemi sarsan açıklamalarından öne çıkan şu şekilde:

Bundan bir ay önceki kurultayda beni atmaya çalıştı ama başaramadı. 28 Mayıs'ta herkes Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kaybettiğini öğrendiğinde ben Meral Akşener'i istifaya davet ettim. Kimse bize partinin aleyhine çalıştı diyemez, partinin tüzüğünü yazan biriyim ben. Bizim tüzüğümüze göre Akşener'in 3 yıl sonra siyasi hayatı bitecek ama Eylül ayında tüzük değişikliğine giderek ömür boyu genel başkan olacak.

"MERAL AKŞENER İPLERİ ELE GEÇİRMEK O KADAR ŞEYLER YAPTI Kİ"

Biz Meral Akşener'i demokrat birisi olarak başımıza geçirdik ama demokrat olmadığını gördük. Buradan teşkilatımıza sesleniyorum, insanlar peşine takıldıkları liderlere insan üstü nitelikler yüklüyor ve onu gözünde tabulaştırıyor. Meral Akşener ipleri ele geçirmek o kadar şeyler yaptı ki. Akşener gençlik kollarını kendi uktesine aldı.

"MERAL AKŞENER'İN YURT DIŞI YASAĞI VAR MI?"

Buğra Kavuncu'yu insanlar genel başkanlığa yakıştırmaya başlamışlardı. Eğer ki bir gün Meral Akşener'in yerine birisi gelecekse dahi ipleri elinde tutmak istiyor. Meral Akşener'in yurt dışı yasağı olduğunu söylüyorlar var mı bilmiyorum benim ona önerim gitsin bi pasaportunu yeniletsin yenileniyor mu?