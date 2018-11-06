Eti Maden işletmeleri işçi alımı İŞKUR DPB iş ilanı 2018 Eti Maden personel alımı başvuru şartları

Eti Maden işletmeleri işçi alımı İŞKUR DPB iş ilanı yayınlandı mı? 2018 Eti Maden personel alımı başvuru şartları nedir? sorularına yanıt aranıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Eti Maden İşletmeleri bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amaçlı farklı pozisyonlarda işçi personel alımı yapacağını belirtti. Alım şartları ve ilan hakkında detaylı bilgi ilanın devamında yer almaktadır. 104 kişilik boş kadro ile işçi personel alımı gerçekleştirecek. Duyuru Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış olup ilana başvurular ve diğer işlemlerde Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecektir. Eti Maden işletmeleri, Bandırma, Emet, Kırka, Bigadiç müdürlüklerine toplamda 104 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Proses işçisi pozisyonlarında yapılacak olan alımla ilgili detayları İŞKUR üzerinden yayımlayan Eti Maden, alım yapılacak bölümleri de yayımladı. Eti Maden personel alımı başvurusu hakkında tüm detaylar star.com.tr'de.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki işçi personel eksikliğini tamamlamak için farklı bölge ve eğitim seviyelerinde toplamda 104 personel alınacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden toplam 104 personel alımı yapacağını duyuran Eti Maden, bölüm detaylarını yayımladı. En az lise seviyesinde Torna Tesviye, Makine Teknolojisi, Elektrik ve birçok bölümde yapılacak olan personel alımı, İŞKUR üzerinden tamamlandı. İşte, merak edilen o detaylar





Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 30, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 20, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 24 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 30 işçi olmak üzere toplam 104 sürekli işçi alımı gerçekleşecek.



Başvurular, 12 Kasım tarihi itibariyle yapılabilecek.

ŞARTLAR NELER?



Yayımlanan ilanda ise adaylardan talep edilen şartlar;



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir. " ifadeleri yer aldı.