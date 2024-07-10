Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan skandal 15 Temmuz kararı! Tepki yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tepki çekecek bir karar alındı.

2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

CHP'liler tarafından belediye meclisine sunulan 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle reddedildi.

CHP'li Belediye yönetiminin tepki çeken kararına AK Partili meclis üyeleri ise tepki gösterdi.

Ret cevabında şu ifadelere yer verildi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur.