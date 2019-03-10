16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Etimesgut'ta gerçekleştirilecek SKM açılışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

MHP tarafından Etimesgut'ta gerçekleştirilecek SKM açılışı nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP tarafından Etimesgut'ta gerçekleştirilecek Seçim İletişim Merkezi (SKM) açılışı nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Etimesgut 30 Ağustos Mahallesi'nde katılacağı SKM açılışı nedeniyle, Öğretmenler sokağı (Hikmet Özer Caddesi kesişimi ile Şehitler Caddesi kesişimi arası), 2092. sokak (Şehit Hasan Öztürk Caddesi kesişimi ile 2094. Sokak kesişimi arası), 2093. Sokak (Şehit Hasan Öztürk Caddesi kesişimi ile 2094. Sokak kesişimi arası) ile bu sokaklara açılan cadde ve sokaklar saat 11.00'den etkinlik sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.

Bakan Soylu: PKK´yı HDP´yi meclislere sızdıracaklar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor'

'Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor'

O ilimizde ev alacaklara müjde! 595 lira taksit, 20 yıl vade

O ilimizde ev alacaklara müjde! 595 lira taksit, 20 yıl vade

'Kritik konularda anlaşma sağlandı'

'Kritik konularda anlaşma sağlandı'

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

'Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar'

'Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar'

Başkan Erdoğan'dan 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Başkan Erdoğan'dan 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA