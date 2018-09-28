Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Etiyopya'da FETÖ okullarının eski çalışanları, örgütün yöneticileri ve okulları hakkında suç duyurusunda bulundu

FETÖ okullarının eski çalışanları, örgütün yöneticileri ve okulları hakkında suç duyurusunda bulundu. FETÖ'cüler, 'yardım paralarını çalmak, vakıf mallarını zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak'la suçlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Etiyopya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullar ve bu okulların yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, örgütün okullarında çalışan eski idareci ve öğretmenler, ülkedeki FETÖ'cüler hakkında "yardım paralarını çalmak, vakıf mallarını zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak" gibi suçlamalarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu işlemleri sırasında sayfalar dolusu kanıt ve belgenin de savcılığa teslim edildiği öğrenilirken, suçlanan isimler arasında örgüt yöneticileri ve öğretmenlerin yer aldığı belirtildi.

Geçen yıl, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin FETÖ okullarının yönetiminin Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamasının ardından örgüte ait kurumlar, hileli şekilde Alman vatandaşı olan FETÖ'cülere satılmıştı.

Okulların teslimini durdurmak için ülkeye gelen sözde eski "İngiltere imamı" Adnan Azak, ülkedeki yapılanmanın başına geçerek yeni "Etiyopya imamı" olmuştu.

Azak'ın geçen yıldan bu yana sık aralıklarla ülkeye giriş yaptığı belirlenirken, okulların yıllardır ülkede bulunan Celil Aydın tarafından yönetildiği biliniyor.

Hileli satış sonrası ismi "Intellectual Schools" olarak değiştirilen 5 okulu yöneten terör örgütünün, Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA