Etiyopya'nın ''istenmeyen kişi'' ilan ettiği 7 BM çalışanı ülkeden ayrıldı

AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:58 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:58

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Etiyopya hükümetinin ülkeden kovduğu ve 72 saat süre verdiği BM insani yardım çalışanlarının, güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrıldığını söyledi.

7 BM çalışanının da şu anda Etiyopya'da olmadığını belirten Haq, Etiyopya hükümetinin BM çalışanlarını "istenmeyen kişi" ilan etme kararının ise yasal olmadığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i arayarak, "istenmeyen kişi ilan etme" doktrininin ülke olmadığı için BM personeline uygulanamayacağını bildirmiş ve söz konusu karardan geri adım atılması çağrısında bulunmuştu.

- Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek, 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrasında karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelirken, kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a, güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

