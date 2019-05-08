Gri listedeki terörist öldürüldü
Nusaybin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede aranan Agirin kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edildi.
Nusaybin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede 300 bin TL ödülle aranan Agirin kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edildi.
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