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Güncel

'Yeşil' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

16 Aralık 2021 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:39
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İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

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