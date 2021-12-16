'Yeşil' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.
16 Aralık 2021 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:39
İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.