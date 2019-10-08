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Etnospor’da gelenek gelecekle buluştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

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Atatürk Havalimanı’nda 4 gün süren festivali yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. Bine yakın sporcunun katıldığı etkinlikte, 12 dalda geleneksel sporun yanı sıra Türk kültürünün önemli parçası olan yemekler, el sanatları ve çocuk oyunları, vatandaşlarla buluşturuldu. 

ÇEŞİTLİ FAALİYETLER

Bu yıl ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapıldı. Geleneksel sporların ve oyunların unutulmasının önüne geçmek, bilinirliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak için çeşitli faaliyetler düzenleyen uluslararası bir kurum olan DEK, 2015’te Kırgızistan’da kuruldu.

2017’de konfederasyonun merkezi İstanbul’a taşındı. Bugün bünyesinde 10 ülkeden 13 üye bulunduran konfederasyon, geleneksel sporların yaşatılması misyonu çerçevesinde 2016’dan itibaren Etnospor Kültür Festivali’ni düzenliyor. Birçok geleneği ve sporu otantik biçimiyle içinde barındıran festivalde, geleneğin genç nesillere aktarımı ve öğrenimi amaçlanıyor. 

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