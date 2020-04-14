Euromonitor-Hızlı tüketim ürünlerinde Türkiye'de üretim yeterli

DHA 14 Nisan 2020 Salı 13:08 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 13:08

Dünyanın en büyük ekonomilerinde ve Avrupa’da ‘Stok Dışı’ denilen ürünlerin oranı çift haneli rakamlarda gezerken Türkiye, Çin’in ardından en düşük yüzdeye sahip ülke oldu.

Euromonitor International, içlerinde Türkiye’nin de olduğu 40 ülkede, 1,500 online perakende kanalında yürüttüğü araştırma ile koronavirüsten en çok etkilenen ürün gruplarını analiz ediyor.

Gıda, tüketici sağlığı ve hijyen, ev temizliği, kişisel bakım ve güzellik gibi farklı Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) sektörlerinde sunulan ürünlerdeki değişim günlük olarak izlenebiliyor.

Ülke bazında ürünlerin ulaşılabilirliği konusunda önemli veriler içeren araştırma kapsamında, ‘Stok Dışı’ yani stokta bulunmayan ürünlerin oranları da ölçüldü. Buna göre Türkiye, dünya genelinde Çin’in ardından stok dışı ürün yüzdesi en düşük ülke oldu. 1-7 Nisan 2020 tarihlerinde “stoklarımızda kalmadı” denilen ürünlerin oranı Türkiye’de yüzde 1.1 seviyelerindeyken Çin’de yüzde 0.6 dolayında gerçekleşti.

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, tüketicinin en çok ihtiyaç duyduğu gıda, temizlik, hijyen gibi ürünlere ulaşmada ilk günden itibaren ülkemizde sorun yaşanmadığını belirterek, “Bunu market ve üretici firma çalışanlarının cansiperane çalışmalarına borçluyuz” dedi ve ekledi:

"Koronavirüs nedeniyle ilk günlerde yaşanan talep patlamasına rağmen üreticiler gece gündüz çalışarak rafları boş bırakmadı.

"Dünyada bizden önce salgınla karşılaşan ülkelerde ise market raflarının boş kaldığını gördük. Zaten salgınla ilgili yeteri kadar endişe içinde olan halkımız, en azından marketlerde arayacağı ürünleri bulmakla ilgili bir endişeye girmedi.

"Yerli sanayicimiz, bu durumu bir 'topluma karşı sorumluluk' olarak görerek cansiperane şekilde çalışmalarına devam ettiler.

"Yaşadığımız bu zorlu günlerin, yerli sanayinin önemini bir kez daha ön plana çıkardığını düşünüyoruz.

"Daha önce de vurguladığımız gibi halkımız panik yapmamalı ve sadece ihtiyaçları kadar ürün almalı."