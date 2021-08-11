AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:02

Doğu Anadolu'da asırlardır yazın yapılıp kışın tüketilen hengel ve erişteler, Iğdır'daki 60 ev hanımına gelir kapısı oldu.

Kentin Tuzluca ilçesindeki hamarat ev hanımları, şu sıralar evlerinde ya da bahçelerinde bir araya gelerek kışın tüketilmek üzere hazırlanan hengel ve eriştelerden yapmak için kolları sıvadı.

Kadınlar, bir yandan haşlanıp sarımsaklı yoğurt ve domates sosu katılarak tüketilen hengellerin hamurunu açarken diğer taraftan erişte kesimi yapıp kurumak üzere iplere asıyor.

Kurutma işleminin ardından toplanan erişte ve hengeller, fırınlarda kısık ateşte kavrulduktan sonra paketlenip kışlık yemek yapımına hazır hale getiriliyor.

Yörede, geçmişten beri yazın yapılıp kışın tüketilen hengel ve erişteler, paketlendikten sonra Tuzluca Belediyesinin desteğiyle yürütülen "Tuzlucalı Çalışan Kadınlar" projesi kapsamında kurulan kooperatif aracılığıyla satışa sunuluyor.

Ürünlerin pazarlamasını yapan Elif Gümüştekin, AA muhabirine, ev kadınlarına gelir sağlamak için yaptıkları çalışma neticesinde, evlerde üretilen yöresel lezzetleri satışa sunarak değerlendiklerini söyledi.

Her mevsim, o mevsime uygun yöresel lezzetlerin hazırlandığını belirten Gümüştekin, "İlk başta 7 kadınla yöresel ürünler üretmeye başladık. Şimdi 60 kadın, evlerinde ürettiği yöresel ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınları gruplara ayırdık, bazıları reçel üretirken, bazı kadınlar ise erişte, mantı yapıyor. Yani hangi kadın elinden ne geliyorsa, en iyi neyi üretebiliyorsa evinde onu üretiyor, biz de öncülük yaparak onlara ürünlerini satma konusunda yardımcı oluyoruz." dedi.

"ELİMİZDEN GELEN, YÖREMİZE AİT HER TÜRLÜ ÜRÜNÜ ÜRETİYORUZ"

Erişte yapan Nurgüzel Boztaş da ürettikleri erişteleri kooperatif yardımıyla satıp aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Eskiden kış hazırlığı için yaptığımız ve ürettiğimiz erişteleri şimdi ise ekonomimize katkı sağlamak için üretiyoruz. Evimizde ürettiğimiz hengel, erişte, sos, reçel gibi elimizden gelen, yöremize ait her türlü ürünü üretiyoruz. Bu ürünleri belediyemizin kurduğu kooperatif sayesinde satıyoruz ve bizim için gelir kaynağı oluyor."